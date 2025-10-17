Samsun'da dolmuşla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde dolmuşla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.U'nun (16) kullandığı 55 ATG 225 plakalı motosiklet, 19 Mayıs Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Soner Ö. idaresindeki 55 D 0599 plakalı dolmuşla çarpıştı.

Kazada ters dönen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsüne, "Önünde giden araçları yeterli ve güvenli mesafeden izlememek" maddesinden işlem yapıldı.

