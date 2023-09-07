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Samsun'da düğünde bir kişinin ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 07.09.2023 15:47
  • Giriş: 07.09.2023 15:47
  • Güncelleme: 07.09.2023 15:47
Kaynak: AA
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Samsun'da düğünde bir kişinin ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen hafta düğünde silahla havaya ateş ederken başından vurduğu kişinin ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı.

Karpuzlu Mahallesi'nde 2 Eylül'de yapılan düğün sırasında havaya ateş ederken yanındaki Ömer Yılmaz'ı (34) başından vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve olay yerinden kaçan Tuncay K, gece Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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