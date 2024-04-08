Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 16:08
  • Giriş: 08.04.2024 16:08
  • Güncelleme: 08.04.2024 16:08
Kaynak: AA
Samsun'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun-Ordu kara yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali mevkisinde Ordu istikametine seyreden Kadir Yıldırım (22) idaresindeki 55 AGC 883 plakalı otomobil, Kiremithane Camisi'nin bahçe duvarına çarptı. 

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol