Samsun'da düzenlenen operasyonda aranan 32 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda aranan 32 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 4 ay ile uyuşturucu satışı yapmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 32 kişi yakalandı.
Ekipler, 382 sentetik ecza hapı, 54,22 gram sentetik uyuşturucu, 14,90 gram esrar, 2 hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanım aparatı da ele geçirdi.
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