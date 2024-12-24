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Samsun'da düzenlenen sahte plaka operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde düzenlenen sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 24.12.2024 23:43
  • Giriş: 24.12.2024 23:43
  • Güncelleme: 24.12.2024 23:43
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen sahte plaka operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, sahte plaka basan ve Avrupa Press Plaka (APP) ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Tekkeköy'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, basılı 4 APP araç plakası ele geçirdi.

Operasyonda "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan E.Ö. (31) ve S.A. (23) hakkında adli işlem başlatıldı.

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