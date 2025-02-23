Samsun'da eğitime kar engeli

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.