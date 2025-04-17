Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

Bir adayı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis, sistem üzerinden kopya veren ve zanlının üzerine sistemi kuran 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerinde ve yanındaki eşyada yapılan aramada mikro casus kulaklık, ⁠⁠yaka kamerası, mobil wifi cihazı, ⁠2 mobil aktarım cihazı ile 2 veri aktarım cihazı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.