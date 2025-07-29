Samsun'da ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alanda zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Budakdere Mahallesi'nde buğday hasadı yapılan tarlada biçerdöverin elektrik teline temasının ardından oluşan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, AA muhabirine, yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, "Yarısı ekili yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü. Biçerdöver son anda kurtarıldı. İtfaiyemiz ve güvenlik kuvvetlerimiz yangını söndürdüler, soğutma işlemi devam ediyor." dedi.