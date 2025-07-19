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Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Güncel
  • 19.07.2025 00:38
  • Giriş: 19.07.2025 00:38
  • Güncelleme: 19.07.2025 04:01
Kaynak: AA
Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı hayatını kaybetti

Samsun'da Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Murat Ak, Dikencik Mahallesi'nde çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ak'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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