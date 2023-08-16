Samsun'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde inşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Kaynak: AA
İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir inşaatta çalışan işçi Kemal Büyükyavuz (54) elektrik akımına kapıldı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükyavuz, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.