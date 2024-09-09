Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Terme ilçesinde balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Samsun'un Terme ilçesinde Sancaklı Mahallesi'nde dere kenarında balık tutan Nuhbey Çakır (55), savurduğu oltasının elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak yere düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakır'ın cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.