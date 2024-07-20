Samsun'da emekli albay evinde ölü bulundu
Samsun'da, 68 yaşındaki emekli albay Hüseyin Narlı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Samsun'un Yakakent ilçesinde emekli albay Hüseyin Narlı, evinde ölü bulundu.
Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan evinde tek yaşayan 68 yaşındaki emekli albay Hüseyin Narlı'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Narlı'nın cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.