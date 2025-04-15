Samsun'da Emrah Akpınar adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü
Samsun'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü. Cinayetin ardından kaçan fail Emrah Akpınar aranıyor.
Kaynak: AA
Samsun'un Canik ilçesindeki bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını tabancayla vurarak öldürdü.
Alışverişten dönen 36 yaşındaki Emine Akpınar ile boşanma aşamasında olduğu 38 yaşındaki Emrah Akpınar Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda karşılaştı.
Emrah Akpınar, burada kadına tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Saldırının ardından kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.