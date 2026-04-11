Samsun'da ev yangını: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yakakent’te yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hediye Öztürk’ün evinde çıkan yangın can aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Samsun'un Yakakent ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Karaaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hediye Öztürk'e (80) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Öztürk'ün yakınlarına başsağlığı diledi.