Samsun'da evin deposunda patlayan tüp yangına yol açtı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde evin deposunda tüp patladı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Taşköprü Mahallesi'nde 60 yaşındaki Sedat Hacıoğlu'nun evinin bitişiğinde depo olarak kullandığı kısımda henüz belirlenemeyen nedenle tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 26 yaşındaki Hakan Hacıoğlu, 55 yaşındaki Meliha Hacıoğlu ve 70 yaşındaki Osman Kara sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, depoda hasar meydana geldi.