Samsun'da evli olduğu kadını bıçaklayan erkek intihar etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde evli olduğu 34 yaşındaki L.Ö.A'yı bıçaklayan E.A. isimli erkek aynı bıçakla intihar etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evli olduğu kadını bıçaklayan erkek intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Cedit Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A (38) evli olduğu L.Ö.A'yı (34) bıçakla yaraladı. E.A. aynı bıçakla kendini yaraladı.

Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulansla ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.A. kaldırıldığı hastanede öldü.

Tedavi altına alınan L.Ö.A, "Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi.

E.A'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.