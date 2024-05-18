Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü düzenlendi

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü" düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun’da 1919 metrelik bayrakla "Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü" düzenlendi.

Samsun Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Uğur Mumcu Parkı’da toplanan grup, ellerindeki fener ve bayraklarla yürüdü.

Yürüyüşte izciler ve katılımcılar tarafından 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı.

Bando eşliğinde marşların söylendiği yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Burada, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca katılımcılara müzik dinletisi sunuldu.