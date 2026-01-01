Samsun'da fırtına nedeniyle dalgaların çarptığı duvar yıkıldı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde fırtına nedeniyle dalgaların çarpması sonucu sahilde bulunan duvar yıkıldı.
Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Atakent mevkisinde fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu.
Dalgaların etkisiyle sahil şeridinde yürüyüş yolu ile kumsalı ayıran duvar hasar gördü. Yaklaşık 50 metrelik duvar, denize doğru yıkıldı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince bölge, şerit çekilerek demir bariyerlerle kapatıldı.