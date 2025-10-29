Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yurt
  • 29.10.2025 23:33
  • Giriş: 29.10.2025 23:33
  • Güncelleme: 29.10.2025 23:37
Kaynak: AA
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTOĞRAF: AA

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

BirGün'e Abone Ol