Samsun'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel sevk edildi. Ayrıca, bölgeye çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de gönderildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma ve atık malzemelerin boşaltılması çalışmalarının sürdüğü bildirildi.