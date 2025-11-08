Giriş / Abone Ol
Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Samsun Atakum’daki bir kolejde öğle yemeğinde hamburger yiyen 5 öğrenci rahatsızlandı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edilen öğrenciler taburcu edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yemekhaneden numune alarak inceleme başlattı.

Güncel
  • 08.11.2025 12:39
  • Giriş: 08.11.2025 12:39
  • Güncelleme: 08.11.2025 12:43
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Samsun'da kolej yemekhanesindeki öğle yemeğinde yediği hamburgerden rahatsızlandığı öne sürülen 5 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesindeki kolejde meydana geldi.

İddiaya göre; S.G.K. (5), U.D.P. (5), E.Ö. (5), G.T.Y. (5) ve Z.E.A. (11) isimli öğrencilerin öğle yemeğinde okul yemekhanesinde çıkan hamburgeri yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran 5 öğrenci, yeşil alanda ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yemekhaneden gerekli numuneleri alıp, konuya ilişkin çalışma başlattı.

