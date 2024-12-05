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Samsun'da gıda zehirlenmesi: Yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu

Samsun'un Kavak ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu.

Güncel
  • 05.12.2024 00:57
  • Giriş: 05.12.2024 00:57
  • Güncelleme: 05.12.2024 01:02
Kaynak: AA
Samsun'da gıda zehirlenmesi: Yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu
AA

Samsun'da yaklaşık 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu .

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote ve makarna yiyen yaklaşık 100 işçi, evlerine gittikten sonra mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.

Kendi imkanlarıyla Kavak Devlet Hastanesi'ne giden işçilerin çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiriliyor.

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