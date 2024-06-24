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Samsun'da görevli 33 yaşındaki polis intihar etti

Samsun'da görev yapan polis, tabancayla kendini vurarak B.İ. intihar etti. B.İ.nin cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 24.06.2024 10:45
  • Giriş: 24.06.2024 10:45
  • Güncelleme: 24.06.2024 10:49
Kaynak: İHA
Samsun'da görevli 33 yaşındaki polis intihar etti

Samsun’da 33 yaşındaki polis B.İ., tabancayla kendini vurarak intihar etti. 

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde gece meydana geldi.

İHA'nın aktardığına göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 13 yıllık polis B.İ. (33) girdiği bunalım sonucu içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurdu. 

B.İ olay yerinde hayatını kaybetti. B.İ’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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