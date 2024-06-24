Samsun'da görevli 33 yaşındaki polis intihar etti
Samsun'da görev yapan polis, tabancayla kendini vurarak B.İ. intihar etti. B.İ.nin cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Samsun’da 33 yaşındaki polis B.İ., tabancayla kendini vurarak intihar etti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde gece meydana geldi.
İHA'nın aktardığına göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 13 yıllık polis B.İ. (33) girdiği bunalım sonucu içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurdu.
B.İ olay yerinde hayatını kaybetti. B.İ’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.