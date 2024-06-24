Samsun'da görevli 33 yaşındaki polis intihar etti

Samsun'da görev yapan polis, tabancayla kendini vurarak B.İ. intihar etti. B.İ.nin cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 24.06.2024 10:45 Giriş: 24.06.2024 10:45

Güncelleme: 24.06.2024 10:49 Kaynak: İHA

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