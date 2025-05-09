Samsun'da gümrük kaçağı 13 lüks otomobil motoru ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye araç motoru getirilip bütün halde ya da parçalara ayrılarak satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma yürüttü.

Tekkeköy ilçesinde oto yedek parçası satan bir iş yerinde yapılan arama ve Gelir İdaresi Başkanlığı görevlileri ile birlikte gerçekleştirilen evrak kontrollerinde, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 13 gümrük kaçağı lüks araç motoru tespit edildi.

Gözaltına alınan S.Y. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Motorlar ise İl Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.