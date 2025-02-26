Samsun'da haber alınamayan bir kadın, kaldırıldığı hastanede öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde haber alınamayan Cansı Kaplı isimli 32 yaşındaki kadın, babası tarafından yaşadığı evde hareketsiz bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Samsun'da babası tarafından yaşadığı evde hareketsiz halde bulunan Cansu Kaplı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.
Cansu Kaplı'dan haber alamayan babası, yaşadığı eve gitti. Buradaki kapıyı zorlayarak açan baba, Cansu Kaplı'yı yatak odasında hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Çeşitli kronik hastalıkları bulunan Cansu Kaplı'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek. Kaplı'nın 2021 yılında evlendiği, olay sırasında eşinin işte olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.