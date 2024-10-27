Samsun'da hakkında 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışması sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak", "ruhsatsız silah bulundurmak", "mala zarar verme" ve "suç delillerini yok etmek" gibi 5 suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü F.G. (29) yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.