Samsun'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.U'yu saklandığı evde yakaladı.

S.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.