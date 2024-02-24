Samsun'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.U'yu saklandığı evde yakaladı.
S.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.