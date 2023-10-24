Samsun'da hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya kadar geriledi

Samsun'da bollaşan hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya kadar indi.

Sezon başında kilogramı 150 liradan satılan hamsinin fiyatı, balıkçıların son günlerde bol miktarda avlaması sayesinde düşmeye başladı.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, hamsi fiyatının sezonun en düşük seviyelerini gördüğünü söyledi.

Düşük fiyatın vatandaşları da mutlu ettiğini, gördükleri ilgiden memnun olduklarını anlatan Kılıç, "Fiyatlar düştü. Vatandaşın alabileceği, gücünün yeteceği fiyatlar" dedi.

Hamsinin bu sezon palamudun pek bulunmaması nedeniyle bol olduğunu belirten Kılıç, "Şu an kilogramı 40 liralarda gidiyor. Havaların soğumasıyla hamsi bollaştı. Hamsiyi bundan sonra daha da bol ve iri bekliyoruz. Vatandaşın ilgisi de çok yoğun. Palamudun da olmayışıyla vatandaş yoğunlukla hamsiye ilgi gösteriyor. Mezgit, barbunya ve istavrit de ilgi görüyor" diye konuştu.

Balıkçıdan hamsi alan Sami Ateş ise fiyatların uygun olduğunu dile getirerek, "Bu sene balık bol, çeşit de çok. Fiyatlar uygun" ifadesini kullandı.