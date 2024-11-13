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Samsun'da iki evinde 27 silah ele geçirilen zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 13.11.2024 12:01
  • Giriş: 13.11.2024 12:01
  • Güncelleme: 13.11.2024 12:02
Kaynak: AA
Samsun'da iki evinde 27 silah ele geçirilen zanlı yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde ikametlerinde 3'ü antika 27 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmanın ardından İlkadım ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 3 antika tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 159 tabanca fişeği ve 52 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan ikametlerin sahibi M.S. (43), emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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