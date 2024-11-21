Samsun'da iki grup arasında silahlı çatışma

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 19 Kasım saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 50 yaşındaki T.K. ile oğlu 20 yaşındaki A.K.’nin sahibi olduğu iş yerine, bu sırada arkadaşı 50 yaşındaki M.K. 21 yaşındaki ve N.A.C. de varken kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İş yerinde oturanlar da karşılık verdi. Mermilerden biri N.A.C.’nin sağ bacağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı.

MERMİLER OTOBÜS DURAĞINA DA İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.A.C., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, iş yerine 2, otomobile 2, eve 2 ve otobüs durağına 2 merminin isabet ettiğini, çok sayıda da boş kovan olduğunu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili, T.K., A.K. ve M.K. gözaltına alındı. Kaçan 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, olayın daha önceden trafikte yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü