Samsun'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramazan Y. (22) yönetimindeki 55 PP 724 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta Cemal Ş'nin (45) kullandığı 55 JM 589 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri ile Cemal Ş'nin arkasında bulunan Ayfer Ş. (40), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.