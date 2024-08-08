Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Yağlıkara yönetimindeki 57 ABV 229 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu, Yakakent Liman Kavşağı'nda Bilal Kıdıl'ın kullandığı 55 TL 698 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle, otomobillerde bulunan Yasin Yağlıkara, İsmail Ergin ve Fikriye Kıdıl yaralandı.
Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bilal Kıdıl, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.