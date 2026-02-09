Samsun'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı'nda F.D. idaresindeki 06 FRR 116 plakalı otomobil ile Y.A. yönetimindeki 55 AFH 772 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan H.A, N.A. ve T.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.