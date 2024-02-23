Samsun'da inşaattan hırsızlıkla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde inşaattan hırsızlık yapılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi Gündüz Sokak'taki inşaattan yaklaşık 26 bin lira değerinde olan teleskopik direklerin (inşaat kalıp destek direği) çalınması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlığı yapan M.E. ve A.K. ile çalınan malzemeleri satın alan N.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.