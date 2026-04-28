Samsun'da iş cinayeti: 66 yaşındaki inşaat işçisi öldü
Samsun'da Yenicami Mahallesi'ndeki inşaat alanında S.A. (63) yönetimindeki 55 ND 280 plakalı kamyon, işçi olarak çalışan Ahmet Yiğitce'ye (66) çarptı. Yiğitçe yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Ağır yaralanan Yiğitce, kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Kazanın ardından S.A. gözaltına alındı.