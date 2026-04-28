Samsun'da iş cinayeti: 66 yaşındaki inşaat işçisi öldü

Samsun'da Yenicami Mahallesi'ndeki inşaat alanında S.A. (63) yönetimindeki 55 ND 280 plakalı kamyon, işçi olarak çalışan Ahmet Yiğitce'ye (66) çarptı. Yiğitçe yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 28.04.2026 20:21
  • Güncelleme: 28.04.2026 20:23
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Samsun'un Alaçam ilçesinde kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'ndeki inşaat alanında S.A. (63) yönetimindeki 55 ND 280 plakalı kamyon, işçi olarak çalışan Ahmet Yiğitce'ye (66) çarptı.

Ağır yaralanan Yiğitce, kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kazanın ardından S.A. gözaltına alındı.

