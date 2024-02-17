Samsun'da iş yeri kurşunladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yenicami Mahallesi'nde H.S'ye ait iş yerine silahla ateş edildiği ihbarı üzerine adrese polis ekipleri yönlendirildi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından A.K'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Polis ekiplerince A.K. Bafra Otogarı'nda İstanbul'a gitmeye çalışırken yakalandı. Zanlının üzeri ve çantasındaki aramada, suç aleti tabanca, bıçak ve mermiler ile kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi.