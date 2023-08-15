Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda Iraklı bir doktor tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda gözaltına alınan ve çatışma bölgelerinde yaralanan örgüt üyelerini tedavi ettiği belirlenen Irak uyruklu doktor tutuklandı.

Güncel 15.08.2023 23:41 Giriş: 15.08.2023 23:41

Güncelleme: 15.08.2023 23:44 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA