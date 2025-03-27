Samsun'da izinsiz kazı yapan 11 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde define bulmak amacıyla kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, Terme, Tekkeköy, İlkadım ve Kavak ilçelerinde belirlenen adreslerinde gözaltına alındı.

Adreslerde arama yapan ekipler, tarihi değeri olan eşyalar ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.