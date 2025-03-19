Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton balık ele geçirildi
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton balık ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Bölge Trafik Şubesi ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avcılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çarşamba ilçesi Beylerce Kavşağı'nda durdurulan araçta, kaçak avlanmış 1 ton 500 kilogram balık ele geçirildi.
Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında toplam 151 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen balıklar polis ekiplerince Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Öte yandan, aracın sürücüsüne SRC belgesi olmadan araç kullanmaktan dolayı 21 bin 824 lira idari para cezası kesildi.