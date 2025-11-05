Samsun'da kaçak avlanan 2 ton 600 kilo midye ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilogram midye ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kentte durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 2 ton 600 kilogram midye bulundu. Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.

Araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.