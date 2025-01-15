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Samsun'da kaçak silah imalatı yapan 2 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2025 15:53
  • Giriş: 15.01.2025 15:53
  • Güncelleme: 15.01.2025 15:54
Kaynak: AA
Samsun'da kaçak silah imalatı yapan 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. (65) ve E.K'nin (64) kaçak silah imalatı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bomba arama köpeğinin yardımıyla adreste yaptıkları aramada, üzerinde çalışılan 6 tabanca namlusu, 5 tetik tertibatı, 38 tabanca üst kapak yayı ve çok sayıda tabanca aksamı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmaya götürüldü.

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