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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 04.04.2025 13:44
  • Giriş: 04.04.2025 13:44
  • Güncelleme: 04.04.2025 13:44
Kaynak: AA
Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya gümrük kaçağı elektronik sigara sürüleceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri iş yerine düzenledikleri operasyonda, 47 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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