Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da bir iş yerine kaçak tütün getirildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Yapılan operasyonda 3 bin 200 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 nargile aroması ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.