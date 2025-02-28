Samsun'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen teknolojik ürünlerin piyasa sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak olan 4 oyun konsolu, 19 konsol kolu, 6 şişe içki ve 70 paket sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.