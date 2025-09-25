Giriş / Abone Ol
Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.09.2025 21:09
Kaynak: AA
Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.R'nin (40) kullandığı 61 AF 381 plakalı kamyonet Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen E.D. (28) idaresindeki 34 PVC 13 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberinde bulunan B.D. (20), Ö.D. (53) ve E.D. (1) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

