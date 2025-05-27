Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 27.05.2025 19:32
  • Giriş: 27.05.2025 19:32
  • Güncelleme: 27.05.2025 19:33
Kaynak: AA
Samsun'da kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

E.A. yönetimindeki 55 ARL 510 plakalı kamyonet, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Tuğra Yıldırım, kurtarılamadı.

Sürücü E.A. gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol