Samsun'da kamyonun çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Onur A. (27) yönetimindeki kamyon, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy Mahallesi mevkisinde Nuran H'nin (59) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Cengiz B. (80) ile Fadik B. (80), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadik B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.