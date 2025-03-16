Samsun'da kanadı kırılan kız kuşuna özenli tedavi

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan ve yaklaşık 10 yıldır onlarca kuş türüne sağlık hizmeti veren Samsun Büyükşehir Belediyesine ait veteriner kliniğinde ilk kez kanadı kırılan kız kuşu tedavi altına alındı.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde yer alan ve 365 kuş türünün bulunduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait veteriner kliniği, 10 yıldır farklı sebeplerle yaralanan veya bitkin düşen kuşların sağlığına kavuşması için hizmet veriyor.

19 Mayıs ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi'nde uçamayan kız kuşu, vatandaşlar tarafından bulunarak kliniğe getirildi.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu tarafından yapılan muayene sonucunda kuşun kanadının uç kısmında kırık olduğu tespit edildi.

Kanadı bandaja alınan kız kuşunun tedavisi sürüyor.

İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, kız kuşunun kanadının uç kısmı ile kemiğinde kırık bulunduğunu söyledi.

Kuşun kanadına "sekiz bandajı" uyguladıklarını anlatan İsfendiyaroğlu, "Kızılırmak Deltası'nda çok fazla görülen kız kuşu türlerinden... Biz buna yaygın kız kuşu türü diyoruz. Ülkemizde de bilinen 6 kız kuşu türü var. Bunlar, sürmeli, ak kuyruklu, mahmuzlu, büyük kız kuşu, yaygın kız kuşu ve Türkiye'de 2 yıl önce gözlemlenen gri başlı kız kuşudur. Kliniğimizde onlarca kuş türüne sağlık hizmeti verirken ilk kez kız kuşunu tedavi altına aldık. 10 yıldır burada hizmet veren kliniğimize daha önce bu tür kız kuşu tedavi amaçlı getirilmemişti çünkü vatandaşlar tarafından çok fazla bulunamıyor. Yaralı olsa da insanlar tarafından çok fazla gözlemlenmediği için kliniğe getirilemiyordu." diye konuştu.

- "İyileştikten sonra tekrar doğaya bırakacağız"

Kuşun kanat kemiklerinin çok ince olduğuna işaret eden İsfendiyaroğlu, şunları söyledi:

"Diğer tedavi ettiğimiz kuşlara nazaran daha çok narin bir kanadı var. Bundan dolayı bandaj süresini biraz daha uzun tuttuk. Kız kuşları sulak alanlarda böceklerle, küçük balıklarla, larvalarla besleniyorlar. Biz de ona uygun bir diyet veriyoruz. Rehabilitasyon süresince bizim için en önemli şey hayvanın kendi besinini kendisi yemesidir. Ne kadar buna erken başlarsak iyileşme daha hızlı oluyor. Bu hayvanımızda beslenme konusunda sıkıntı yaşamadık. Kendisine küçük balıklar veriyoruz, canlı yem olarak un kurtları veriyoruz. Bu şekilde tedavi süreci var. Kanat ucundaki kırıklar kaynamaya başladı. İnşallah en kısa sürede iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakacağız."