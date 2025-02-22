Samsun'da kar nedeniyle çöken ahır çatısının altında kalan hayvanlar kurtarıldı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde kar nedeniyle çöken ahır çatısının altında kalan 40 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Çardak Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Akman'a ait ahırın çatısı, yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. İçeride bulunan 40 büyükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu hayvanlar kurtarıldı.
Hayvanlardan bazılarının yaralandığı belirlendi.