Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü
Samsun'da odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal Yavuz (7), hayatını kaybetti, ablası Bahar Yavuz (24) ise hastanede tedaviye alındı.
Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi.
Fındıcak Mahallesi'ndeki evlerinde Bahar Yavuz (25) ve ilkokul 2. sınıf öğrencisi kardeşi Hazal Yavuz (8), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ailelerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Hazal Yavuz kurtarılamadı.
Bahar Yavuz'un tedavisi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.