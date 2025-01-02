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Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

Samsun'da odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal Yavuz (7), hayatını kaybetti, ablası Bahar Yavuz (24) ise hastanede tedaviye alındı.

Güncel
  • 02.01.2025 11:23
  • Giriş: 02.01.2025 11:23
  • Güncelleme: 02.01.2025 11:26
Kaynak: AA
Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi.

Fındıcak Mahallesi'ndeki evlerinde Bahar Yavuz (25) ve ilkokul 2. sınıf öğrencisi kardeşi Hazal Yavuz (8), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Ailelerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Hazal Yavuz kurtarılamadı.

Bahar Yavuz'un tedavisi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

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